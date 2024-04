Lech Poznań zmierzy się z Puszczą Niepołomice. Kolejorz chce uniknąć chaosu. "Muszą zacząć funkcjonować automatyzmy"

W sobotę, 13 kwietnia Kolejorz zmierzy się z zespołem znajdującym się w strefie spadkowej, który w tym roku jeszcze nie wygrał. Różnica w indywidualnych umiejętnościach między piłkarzami Lecha i Puszczy jest spora, ale jak to się ładnie mówi, ten mecz sam się nie wygra.

- Ten sezon najlepiej potwierdza, że nie można podchodzić do meczów z niżej notowanymi rywalami z jakimkolwiek rozluźnieniem. Każdy z czołówki zdążył potracić sporo punktów tego typu spotkaniach, my zrobimy wszystko, by tego uniknąć