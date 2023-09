Lech Poznań znalazł się na równi pochyłej. Pytań i wniosków po remisie 1:1 jest sporo.

Lech Poznań rozmienia na drobne swój potencjał, jakość i atmosferę, którą zbudował zeszłorocznymi sukcesami w Europie. Władze klubu muszą sobie uświadomić, że poprzedni sezon to już historia, a trener van den Brom i drużyna znależli się na ostrym zakręcie, z którego zbyt późne wyjście na prostą może zakończyć się katastrofą.

Zobacz też: Przewaga, z której niewiele wynikało. Lech Poznań remisuje z Górnikiem Zabrze 1:1. Czy Kolejorz jest pogrążony w kryzysie?

Deklaracje holenderskiego szkoleniowca, być może są balsamem na coraz bardziej rozchwiane nastroje kibiców, ale w tej chwili to tylko puste słowa. W grze Lecha Poznań musi się bardzo wiele zmienić, by znów odnosił sukcesy. Póki co, zespół ma poważne problemy.