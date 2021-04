Lechicka/Piątkowska: Zderzenie dwóch samochodów. Dwie osoby były uwięzione w pojazdach, zostały zabrane przez pogotowie

NOWE 10 tajemniczych tragedii, które do dziś pozostają niewyjaśnione. Nikt nie wie, co wydarzyło się naprawdę

Istnieją pewne miejsca na naszym globie, które do dziś owiane są legendą. Jednym z nich jest słynny trójkąt bermudzki, w obszarze którego doszło do licznych, zagadkowych zaginięć. Sytuacji, w których nie udało się rozwikłać tajemniczych okoliczności towarzyszących katastrofie jest jednak znacznie więcej. Mowa o znikających z radaru samolotach czy ludziach, którzy dosłownie rozpłynęli się w powietrzu. Oto 10 zagadek, których wciąż nie udało się rozwiązać. Przejdź do galerii, by poznać tajemnicze, niewyjaśnione historie.