"Oni są potworami, jestem przerażona tym tworem". Kolejne skargi na ZTM Poznań

- Wsiadałem do tramwaju z jednym facetem, próbowałem odbić kartę PEKA, ale wyskoczył komunikat "brak środków na karcie". Usiadłem na siedzeniu i kupiłem bilet w aplikacji. Po chwili facet, który wsiadał ze mną okazał się kontrolerem i jak zobaczył bilet kupiony 20 sekund wcześniej, powiedział że bilety kupuje się na przystanku tam, gdzie się wsiada. Zirytowany odpowiedziałem mu, że przecież wsiadałem z nim, więc w czym ma problem, na szczęście odpuścił. Ale to nadal jest nie do pomyślenia, co oni wyprawiają.