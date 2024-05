Lednica 2024. Nadchodzi XXVIII Spotkanie Młodych. Co tym razem przygotowali organizatorzy? Zobacz program!

Już po raz dwudziesty ósmy, w tym roku słyszymy zawołanie na Pola Lednickie, by ponownie wybrać na nich Chrystusa. Tym razem to zawołanie szczególne, bowiem słyszymy „Wracaj do domu!”. Kto z nas nie usłyszał tego, choć raz w swoim życiu, wypowiadanego z troską przez rodziców? Dziś, niczym w obrazie z przypowieści o Miłosiernym Ojcu, wypatrujemy Was z okien domu, który od lat jednoczy. A ten dom, to Lednica! W tym roku, tak jak w każdym domu, chcemy zaprosić Was do wspólnego stołu, by porozmawiać o Waszych relacjach z innymi, doświadczeniach i radościach. By wspólnie karmić się chlebem i dziękować za to co dobre. A przede wszystkim by być RAZEM! - zapowiada o. Tomasz Nowak OP, duszpasterz XXVIII Ogólnopolskiego Spotkania Młodych Lednica 2000.