Lider Lecha Poznań z powołaniem na mecze barażowe. Pomoże reprezentacji Polski zakwalifikować się na mistrzostwa Europy 2024

Bartosz Salamon otrzymał powołanie do reprezentacji Polski

Dla środkowego obrońcy Lecha Poznań to pierwsze powołanie od roku. Wówczas to defensor Niebiesko-Białych zagrał w meczu eliminacyjnym do mistrzostw Europy przeciwko Albanii. "Sali" zaliczył 90 minut.

Dla Salamona jest to trzecie powołanie do reprezentacji od momentu przybycia do Kolejorza. Najpierw otrzymał szanse od Czesława Michniewicza, jednak w towarzyskim spotkaniu ze Szkocją nabawił się urazu, która wykluczyła go na kilka miesięcy. Po powrocie zaufanie znalazł w nim Fernando Santos. Niestety, w kwietniu został zawieszony przez UEFA za stosowanie dopingu i musiał pauzować przez 8 miesięcy.

Po powrocie do składu Lecha Poznań zaczął prezentować się wybornie. Z marszu wszedł do pierwszej jedenastki, potwierdzając, że jest liderem nie tylko defensywy Kolejorza, ale całej poznańskiej drużyny. Pod nieobecność Mikaela Ishaka dzierży kapitańską opaskę.