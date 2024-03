Derby Poznania Lech - Warta. Kapitanami będą poznaniacy! Co ich łączy?

W piątek o godz. 20.30 Lech zmierzy się z Wartą w derbach Poznania. Drużyny na murawę wyprowadzą Bartosz Salamon oraz Kajetan Szmyt. Obaj są poznaniakami i ważnymi ogniwami swoich zespołów. Co jeszcze ich łączy?

Dzieli ich 11 lat, przepaść jeśli chodzi o boiskowe doświadczenie, ale łączy to, że karierę rozpoczynali w klubach, których barwy obecnie bronią. Bartosz Salamon kapitańską opaskę nosi w zastępstwie, kontuzjowanego Mikaela Ishaka. Najlepszego strzelca Warty Adama Zrelaka zastępuje też Kajetan Szmyt. W hierarchii zespołu Zielonych, młodzieżowiec zajmuje co prawda pozycję za Mateuszem Kupczakiem oraz Dawidem Szymonowiczem, ale ten pierwszy jest ostatnio rezerwowym, a lider obrony ma uraz żeber, więc raczej zmiany kapitana w derbach się nie spodziewamy. Tym bardziej, że Szmyt jest bardzo ważną postacią w talii Dawida Szulczka, a opaska go nie sparaliżowała, a wręcz przeciwnie. W meczu z ŁKS był bardzo aktywny, niestety, ambicja nie przełożyła się na liczby. Bartosz Salamon, choć jest obrońcą, też w Zabrzu był najaktywniejszym ofensywnym zawodnikiem Kolejorza, lecz tak jak skrzydłowemu Zielonych nie udało się zmienić losów meczu.

Niedosyt w obu klubach

Obie poznańskie drużyny przystępować będą do derbów z poczuciem dużego niedosytu. Warta zagrała nieźle przeciwko ŁKS, wypracowała sobie mnóstwo sytuacji strzeleckich, ale była bardzo nieskuteczna. Straciła też miano jedynej niepokonanej drużyny wiosną i okazję, by do prestiżowego pojedynku z Lechem przystępować jako najlepiej punktujący po zimowej przerwie zespół ekstraklasy.

- Trudno mi ocenić ten mecz, bo z jednej strony mieliśmy więcej sytuacji niż w czterech ostatnich, ale z drugiej strony - nie udało się strzelić gola. Jednak nasza postawa dzisiaj daje dobrą energię. Jeśli będziemy kontynuować ofensywną grę, to bramki będą wpadać w kolejnych spotkaniach. Przed derbami wynik z ŁKS mentalnie nie pomoże. Natomiast nasza gra napawa optymizmem

- przyznał nowy kapitan Warty na pomeczowej konferencji prasowej. W Lechu nastroje są dużo gorsze. Ekipa Rumaka nie strzeliła gola od 450 minut. Odpadła z Pucharu Polski, została rozbita przez Raków, a w Zabrzu grała bojaźliwie i bez polotu

-Nie jesteśmy zadowoleni z remisu. Po tym co się stało w Częstochowie, chcieliśmy wygrać, tylko to się dla nas liczyło. Szukaliśmy tej bramki, ale po raz kolejny nie byliśmy wystarczająco groźni z przodu. Cztery mecze bez gola to bardzo dużo, więc to na pewno nie jest dla nas dobry moment. Czas ucieka, musimy zareagować

- stwierdził po meczu z Górnikiem Salamon.

”Salamon najlepszy

Wiosną Bartosz Salamon jest najlepszym piłkarzem Lecha. Do jego postawy nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Piłkarzy w dobrej formie niestety w Kolejorzu nie ma zbyt wielu. Ostatnio błysnął Blazić, poniżej przyzwoitego poziomu nie schodzi Murawski, ale poza nimi nikt pozytywnie się nie wyróżnia. Lista tych, którzy zawodzą, jest natomiast bardzo długa. Derby będą więc najlepszą okazją do rehabilitacji dla całej ofensywy Kolejorza. Jak długo można być tak żałośnie nieudolnym? W Warcie wiosną jasnych punktów jest więcej. Jędrzej Grobelny staje się bramkarzem z ligowego topu, solidnie prezentuje się też Stavropoulos oraz nowy nabytek Mohamed Mezghrani. Władze Zielonych pokazały, że można zimą też zrobić wartościowy transfer, a więc coś, na co nie zdecydowano się w Lechu. Historia derbów jednoznacznie wskazuje na Lecha, aktualna forma obu zespołów już nie.

Co łączy jeszcze kapitanów? W czwartek mogą otrzymać powołania do reprezentacji - Salamon na baraż z Estonią, a Szmyt do kadry U-21 na mecze eliminacyjne. ME z Izraelem i Bułgarią.

