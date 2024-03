Trener Lecha Mariusz Rumak przed derbami Poznania: "Musimy wreszcie trafić do bramki"

- Poprawiliśmy defensywę, poprawiliśmy nasze ustawienie, kiedy Lech tracił gole. Mamy jednak świadomość z naszym mankamentów z przodu. Jest problem w ataku szybkim czy po odbiorze piłki. Szukamy rozwiązań. Jedno to forma piłkarzy, pewność siebie w pojedynkach i szukanie w ten sposób przewagi, a drugie to optymalne wykorzystanie naszego potencjału. Rozmawiamy, ćwiczymy różne rzeczy na treningach, robimy wszystko, by Lech był bardziej groźny, gdy posiada piłkę. Zauważyłem, że przez brak pewności siebie, sami sobie utrudniamy grę. Jeśli przełożymy zachowanie z treningu na mecz, to wtedy będziemy lepsi