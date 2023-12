Ligowe ostatki w ekstraklasie. Warta Poznań jako pierwsza uda się na urlop. Będzie musiała wykonać przed tym jeszcze jedno zadanie Bartosz Kijeski

Warta Poznań będzie chciała zakończyć ligowy rok z przytupem Waldemar Wylegalski

W pierwszym meczu między Wartą Poznań a Górnikiem Zabrze górą byli Zieloni, którzy wygrali 2:0. Autorem jednego z trafień był Kajetan Szmyt, który tym razem będzie pauzować za kartki. Zabrzanie to rywal do pokonania, chociaż w ostatnim czasie udowodnili, że potrafią odprawić z kwitkiem na własnym obiekcie kandydatów do mistrzostwa Polski.