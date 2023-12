Wielki dzień dla piłkarza Lecha Poznań. Oficjalnie może powrócić do gry

Koniec kary dla Bartosza Salamona

Po tym jak w moim organizmie wykryto zakazaną substancję (diuretyk), zostałem podejrzany o doping. Chciałem udowodnić mojej Rodzinie, Klubowi i wszystkim Kibicom, że nie zażyłem celowo żadnej zabronionej substancji. Cieszę się, że zostało to oficjalnie potwierdzone i mogę to zakomunikować. Dziękuję wszystkim za wsparcie, jakie okazaliście mi przez te długie miesiące. Do zobaczenia na stadionach!

Bartosz Salamon dostępny na mecz z Radomiakiem

Od kilkunastu dni Salamon może trenować z zespołem i korzystać z obiektów klubowych. Podczas zawieszenia takiej możliwości nie miał, dlatego też indywidualnie trenował czy to na boiskach we włoskim Cagliari, gdzie ma dom, czy też na obiektach na poznańskim Golęcinie. Podczas uroczystości medalowej na zakończenie sezonu 2022/23 krążek za trzecie miejsce odebrała jego żona.

Od 13 grudnia 32-latek może występować w oficjalnych spotkaniach Lecha Poznań. Oznacza to, że w najbliższą sobotę może zagrać w meczu przeciwko Radomiakowi Radom, który będzie ostatnim akordem w 2023 roku na ligowych boiskach. Mimo braku gry przez wiele miesięcy, nie jest wykluczone, że zobaczymy środkowego obrońcę w tym pojedynku. Nie jest on rekonwalescentem, cały czas utrzymuje formę w treningu, a sposób gry w defensywie Kolejorza od ostatniego czasu, kiedy go widzieliśmy na boisku, diametralnie się nie zmienił. Oznacza to, że nie będzie miał większych problemów, by ponownie wkomponować się w zespół.