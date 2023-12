W piątek o godz. 18 Warta Poznań rozegra ostatni mecz w 2023 roku. Rywalem Zielonych będzie Górnik Zabrze. Ten mecz będzie niezwykle istotny dla poznaniaków. Jeśli chcą spędzić święta w pozytywnych nastrojach, muszą w końcu się przełamać i zwyciężyć. Ostatnie 5 spotkań w ich wykonaniu, to 3 porażki i 2 remisy. Po pojedynku z zabrzanami ekipa prowadzona przez Dawida Szulczka uda się na świąteczno-noworoczny wypoczynek. Do zajęć powrócą we wtorek, 9 grudnia.

Do 21 stycznia będzie trenować na obiektach w Poznaniu oraz Grodzisku Wielkopolskim. Pierwsze dni będą poświęcone tradycyjnie badaniom wydolnościowym oraz złapaniem rytmu po ponad trzytygodniowej przerwie. 20 stycznia został zaplanowany sparing na wyjeździe z Widzewem Łódź, natomiast dzień później wylecą do Turcji.