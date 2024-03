Lista wstydu prezydenta Jaśkowiaka i nowi młodzi kandydaci na radnych

- wyjaśnia.

Krzysztof Pierwoła za priorytet stawia z kolei stworzenie większej liczby miejsc zamieszkania dla studentów w bardziej przystępnych dla nich cenach:

- Sytuacja mieszkaniowa studentów jest tragiczna. Do Poznania przyjeżdża co roku około 100 tysięcy studentów, miejsc w akademików jest 4,5 tysiąca. Nie dziwne zatem, że studenci są zmuszeni do wynajmu na rynku prywatnym, co skutkuje podnoszeniem się cen. Jako radny, chciałbym zadbać o to, aby większe środki budżetowe zostały przesunięte na budownictwo społeczne oraz obniżenie cen akademików, tak aby były one dostępne dla wszystkich studentów, a nie tylko wybranych.