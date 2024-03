Wielkopolska dostała za mało pieniędzy z KPO na nowe pociągi. Brakuje ponad 160 mln zł! Czy trzeba będzie z nich zrezygnować?

Za mało pieniędzy z KPO

O pieniądze z KPO samorząd starał się od kilku lat, jednak ze względów politycznych były one zablokowane. Do ich odblokowania doszło pod koniec ubiegłego roku. Samorząd wojewódzki chciał kupić 8 nowych pociągów elektrycznych (tak zwane elektryczne zespoły trakcyjne) do obsługi połączeń regionalnych. Zakładano, że przeznaczona zostanie na to kwota 315 mln zł, z czego samorząd miał dołożyć 100 mln zł. Resztę miało pokryć dofinansowanie z KPO.