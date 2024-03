Wybory 2024. Bojkot debaty kandydatów w TOK FM? Prezydent Poznania odstąpił miejsce kandydatowi Społecznego Poznania Paweł Antuchowski

Jacek Jaśkowiak chce ustąpić swoje miejsce w debacie. Sam zainteresowany nie zajął jeszcze stanowiska w tej sprawie. Robert Woźniak

12 marca w radiu TOK FM ma odbyć się debata kandydatów na prezydenta Poznania. Okazuje się, że nie został na nią zaproszony Łukasz Garczewski, kandydat komitetu Społeczny Poznań. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zaoferował, że odda on mu swoje zaproszenie do debaty. Jedna z internautek zapytała Jaśkowiaka czy tchórzy z debaty. Tymczasem kandydat Społecznego Poznania wezwał pozostałych kandydatów do zbojkotowania debaty.