„Ludzie nigdy nie wstydzili się bawić do disco polo”. Wodzirej o tym, jak bawią się Polacy

Łukasz „Komar” Muszyński jest wokalistą, aktorem, prowadzi zajęcia ze śpiewu, ale przede wszystkim jest wodzirejem – przewodniczy imprezom. Jego ulubioną muzyką podczas zabaw są kawałki z lat 90. czy dwutysięcznych. - Jest to dla mnie taka muzyka, która najbardziej do mnie przemawia. Dzisiejsza muzyka nie do końca jest w moim guście – mówi.

Jak na przestrzeni lat zmienia się sposób w jaki bawią się Polacy?

Ogólnie trzyma się pewny kanon – zarówno utworów jak i repertuaru, który sztywno trzyma się na imprezach. To są różnego rodzaju piosenki dancingowe. Ludzie niechętnie od tego odchodzą i raczej do tego się bawią. Dość często uwzględnia się jakieś nowe rzeczy, pojawiają się jakieś nowe trendy. W ostatnim czasie był bardzo mocny trend discopolowy, jednak do mnie jak i do mojego zespołu nie przemawiał. Ludzie przychodzili się pytać o takie piosenki i potrafili dobrze się przy tym bawili. Muzyka disco polo jednak jeszcze bardziej obniżyła loty i ludzie zaczęli od niej odchodzić.

Czy ludzie wciąż wstydzą bawi się do disco polo? Czy karta się odwróciła i trend się zmienił?

Ludzie nigdy nie wstydzili się bawić do diso polo, bo na imprezach disco polo działa. Jest wiele piosenek, które są fajne, taneczne i do których można się bawić. Jednak jest coraz więcej w branży muzycznej takiego chłamu discopolowego i te teksty nie niosą już nic, chociaż nigdy nie musiały być zbyt ambitne, to ta muzyka obniżyła loty totalnie. Już każdy robił disco polo, w tym momencie taką piosenkę można zrobić w 5 minut przez AI.

Disco polo ma się naprawdę dobrze na polskich imprezach. Te piosenki są popularne, wyciągają ludzi na parkiet. Jest to muzyka taneczna, raczej nie do słuchania czy przeżywania.

Jeżeli jest już taka impreza, to czego ludzie oczekują od wodzireja?

Ludzie potrzebują rozerwania się, spontanicznego, zaskakującego prowadzenia. Humor również jest tutaj bardzo ważny. Od wodzireja ludzie, którzy się bawią oczekują, że ich trochę poprowadzi, bo jednak jego główną rolą jest sterowanie masami. Ci ludzie, którzy są po drugiej stronie, jeśli wodzirej wie co robi i umie zachęcić ich do interakcji, to będą usatysfakcjonowani.

Taniec w naszej kulturze jest bardzo ważny i towarzyszy nam przez wieki. Według mnie muzyka połączona z tańcem daje nam adrenalinę i wyzwala hormony szczęścia. Dawniej rytualnie w grupach ludzie tańczyli, tak samo my lubimy tańczyć. Często jak w grupkach tańczymy do jednej choreografii to daje to pewną satysfakcję, szczęście i pozwala się wyżyć.

Pracuję jako wodzirej, bo ludzie po prostu potrzebują potańczyć, zrelaksować się, pomimo że taniec jest męczący, to jest również formą relaksu.

