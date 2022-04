Maciej Skorża po meczu Lech Poznań - Górnik Łęczna: W drugiej połowie można być trochę rozczarowanym...

Kolejorz od pierwszych minut był drużyną wyraźnie dominującą swojego przeciwnika. Szybko strzelony gol pozwolił na dyktowanie tempa gry przeciwnikom z Łęcznej, a także wprowadził w szeregach Lecha więcej spokoju. Trener niebiesko-białych Maciej Skorża uważa, że to wszystko przełożyło się na dobrą pierwszą część spotkania.

- To był dobry początek. Dobra pierwsza połowa. Drużyna pokazała, czego chce na boisku, że jest dobrze zmotywowana i podeszła do tego jak należy. Ta szybko strzelona bramka dała nam trochę więcej luzu. Druga bramka po stałym fragmencie gry też bardzo ważna. Trzecia po fajnej współpracy Amarala z Ishakiem. Z tego elementu, czyli ze współpracy tych dwóch zawodników bardzo się cieszyłem. Zaczyna to wracać na dobre tory