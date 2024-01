Manifestowali na Starym Rynku w Poznaniu. Chcą liberalizacji prawa aborcyjnego. "To ostatni dzwonek!"

I dalej:

– 7 stycznia chcemy przypomnieć politykom i polityczkom, że patrzymy im na ręce, i nie zapomniałyśmy, że obiecali nam zmianę prawa antyaborcyjnego. Zegar tyka! My to hasło znamy dobrze z gabinetów ginekologicznych. Tylko ono nie do nas powinno być kierowane, ale do polityków i polityczek. Nie mamy już więcej czasu na wasze chowanie głowy w piasek czy organizacje zgromadzeń obywatelskich a potem plebiscytów pod oficjalną nazwą "referendum". Większość z nas całe swoje życie przeżyła w kraju z zakazem aborcji. Wprowadzenie zakazu w 1993 roku pamiętają nasze matki, ciotki, bacie. Wiele z nich już wtedy protestowało.