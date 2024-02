Konkurs architektoniczny na stworzenie nowego parku

- Obecnie jest to teren miejski. Poprzez konkurs chcemy pozyskać ciekawe rozwiązania architektoniczne zaprojektowane tak, aby to wszystko się ze sobą komponowało - mówił Mariusz Wiśniewski, wiceprezydent Poznania.

Konkurs jest pokłosiem zorganizowanych niedawno na Łacinie warsztatów, podczas których mieszkańcy wyrazili swoje oczekiwania co do kształtu przyszłego parku. W warsztatach tych wzięło udział 1700 osób.

Prace studentów nie trafią do kosza

Zastępca dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP zapewnia, że prace konkursowe zostaną wykorzystane w projekcie parku. Nie podzielą one losu prac studentów zgłoszonych do konkursu architektonicznego na zagospodarowanie ulicy Kościelnej na poznańskich Jeżycach. Wtedy to wszystkie studenckie koncepcje trafiły do kosza.