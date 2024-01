Miała być przestrzeń kulturalno-artystyczna, będą mieszkania. To się stanie z dawnym budynkiem Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

Dawna Biblioteka Raczyńskich sprzedana

Budynek dawnej biblioteki został sprzedany w 2013 roku, kiedy miastem rządził jeszcze prezydent Ryszard Grobelny. Wtedy za budynek w samym sercu Poznania zapłacono nieco ponad 6 mln zł. Kupujący otrzymał od miasta 50 proc. bonifikaty, ponieważ obiekt jest zabytkiem. Sprzedaż budynku była krytykowana przez nowy magistrat, jako niepotrzebna. Jednocześnie zapewniono, że miasto z racji wpisania go do rejestru zabytków, ma nad nim pełną kontrolę.

Miałą być przestrzeń artystyczna, będą mieszkania

Pod koniec listopada 2022 roku wydano pozwolenie na budowę, która zapoczątkowała proces przebudowy obiektu. Jego elewacja nie zmieni się. Jedynie pozwolono inwestorowi na dodanie okien połaciowych w dachu. Ważniejsze jest jednak to, że z pierwotnych planów nic nie zostało - budynek zostanie przebudowany na mieszkalny wielorodzinny .

- Ponieważ zainteresowały mnie ustawione rusztowania i prowadzone prace, postanowiłem zapytać Wydział Urbanistyki i Architektury co powstanie po bibliotece - relacjonuje radny.

Ze strony internetowej dewelopera dowiadujemy się, że łącznie na pięciu kondygnacjach powstanie 38 mieszkań o wielkości od 25 do 66 m kw. W większości przeważają jednak mniejsze mieszkania. Kwestię przebudowy gmachu na mieszkania i porzucenia dawnych zamierzeń poruszył radny osiedla Stare Miasto Tomasz Dworek.

Wtedy to właśnie miejscy urzędnicy poinformowali go, że zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę zamiast budynku usługowego, jakim była biblioteka, powstanie tam budynek mieszkalny.

W przesłanym do radnego piśmie miasto argumentuje, że nie dało się wyegzekwować od dewelopera innego sposobu zagospodarowania tej przestrzeni, ponieważ jego plany co do budynku są zgodne z prawem.