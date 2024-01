Policjanci z Poznania zatrzymali podejrzanego o pobicie mężczyzny. Do zdarzenia doszło 27 grudnia ubiegłego roku.

- Tego wieczoru około godziny 21 w rejonie Parku na Osiedlu Tysiąclecia w Poznaniu został zaatakowany i pobity mężczyzna. Kiedy spacerowicz, przechodził z psem, zauważył grupę osób, której zwrócił uwagę na nieodpowiedzialne zachowanie związane z używaniem przez nich fajerwerków. Chwilę po tym, jedna z tych osób podbiegała do mężczyzny i dotkliwie go pobiła. Obrażenia twarzy były na tyle poważne, że poszkodowany trafił do szpitala