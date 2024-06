Mieszkańcy osiedla w Poznaniu murem za listonoszem. "To ktoś na kogo się czeka"

- Listonosz to nie tylko doręczyciel poczty. To ktoś pomiędzy lekarzem a powiernikiem. To ktoś na kogo się czeka. To ktoś z kim, szczególnie osoby starsze i samotne mogą choć przez chwile porozmawiać. To ktoś, kto dla wielu staje się łącznikiem ze światem zewnętrznym - Jacek Tylewicz, autor petycji.