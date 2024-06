Mieszkańcy zatrzymali podejrzanego kierowcę. Czuć było woń alkoholu

Mieszkańcy zatrzymali nietrzeźwego kierowcę

Na miejscu zjawiła się policja, która po odmowie dobrowolnego poddania się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie przez zatrzymanego, przewiozła go do najbliższego szpitala. Tam, w obecności funkcjonariuszy, miała zostać pobrana krew, co pozwoli na dokładne określenie stanu trzeźwości mężczyzny.