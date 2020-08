MPK Poznań: Autobusy i tramwaje będą jeździć częściej. Zostanie otwarta nowa linia tramwajowa. Jakie zmiany czekają nas od września?

Koniec wakacji, żegnaj letni rozkładzie jazdy! Od 1 września autobusy i tramwaje będą częściej kursować. Pojazdy MPK wrócą na trasy do trzech pętli: Wilczak, Połabska i Piątkowska. Zostanie otwarta nowa linia tramwajowa. „Piątką” dojedziemy do Unii Lubelskiej. Nadal jednak musimy liczyć się ze zmianami związanymi z przebudową ronda Rataje oraz modernizacją torowisk na Wildzie, a wraz z początkiem roku szkolnego rozpocznie się remont torowiska na Dąbrowskiego.Sprawdź, co się zmieni od 1 września --->

Waldemar Wylegalski