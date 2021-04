MPK Poznań: W majowy weekend obowiązywał będzie świąteczny rozkład jazdy. Po nim przywrócony zostanie rozkład sprzed ostatnich obostrzeń

Kursy tramwajów i autobusów od poniedziałku do piątku realizowane będą zgodnie z roboczym rozkładem jazdy (z wyjątkiem poniedziałku 3 maja 2021 - kiedy obowiązuje świąteczny rozkład jazdy).

Powrót do starego rozkładu

Od 4 maja przywrócone będą linie autobusowe 121, 124 (w ograniczonym zakresie czasowym. Kursy realizowane bez dowozu dzieci na zajęcia pozalekcyjne), 188, 312 (do przystanku Miękowo/Stokrotkowa oraz Bolechowo-Os./Zespół Szkół), 527 (na odcinku Kamionki/Pętla – Kamionki/Szkoła), 690, 886, 889, 431 (przywrócone wjazdy na przystanek Kleszczewo/Szkoła II), 432 (przywrócone wjazdy na przystanek Bylin/Wieś i Kleszczewo/Szkoła II), 729(przywrócone kursy o godzinie 7.55, 15.25 i 17.40 z Ogrodów oraz 6.40 i 16.30 z Dopiewa).

Inne zmiany to: linia nr 603 - bez kursu o 7.00 z przystanku Łęczyca/Dworcowa (oznaczony w rozkładzie literą S), linia nr 813 – kursy z Ogrodów do Kaźmierza o godzinie 14.10 i 16.11 nie będą wjeżdżać do Kokoszczyna, a linia nr 154 – zawieszone kursy na odcinku Spławie – Krzesiny.