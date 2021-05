Mural z wizerunkiem Krzysztofa Krawczyka w Poznaniu przeniesiony, żeby ochronić go przed zniszczeniami i zasłonięciem przez reklamy

Na ratunek Krzysztofowi Krawczykowi w Poznaniu

Mural cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i fanów muzyka, ale kilka tygodni temu ktoś go zniszczył, zamalowując jego dolną część. Właściciele lokalu, nad którym znajduje się podobizna muzyka zaapelowała do miasta i jego mieszkańców, by zapobiec ewentualnemu przykryciu przez wielkoformatową reklamę.