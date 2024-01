Nie wiemy jaki rodzaj umowy zawarła kobieta, jednak rzeczniczka wielkopolskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyjaśniła nam, że jeśli była to umowa zlecenie, to faktycznie pracodawca nie musi odprowadzać żadnych składek zdrowotnych. Z tego tytułu zatem ubezpieczenie mogło jej nie przysługiwać.

- Jeśli jest to studentka poniżej 26. roku życia, to jeśli nie podlega ubezpieczeniu z tytułu umowy zlecenia, to powinna podlegać ubezpieczeniu z tytułu bycia studentem