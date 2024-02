Na jej szczyt prowadzą zawiłe schody. Wieża w pałacu w Fabianowie pod Pleszewem odsłoniła swoją tajemnicę

Wieża pałacu w Fabianowie pod Pleszewem

Eklektyczny pałac w Fabianowie z dekoracyjną elewacją z czerwonej cegły z białymi obramieniami i z pięciokondygnacyjną, narożną, okrągłą wieżą zbudowany został ok. 1900 r. dla rodziny Küttnerów. W czasie niemieckiej okupacji miejsce to było siedzibą Hitlerjugend, z kolei tuż po II wojnie światowej schronienie znajdowali tutaj Polacy powracający do kraju.

Później, przez jakiś czas terenem przypałacowym zarządzał Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich w Poznaniu, by ostatecznie - z początkiem 1973 roku zespół pałacowo-parkowy w Fabianowie został przekształcony w Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych.