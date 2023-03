Na SOR-ze w szpitalu HCP w Poznaniu brakuje lekarzy? Dyrektor: "Nie wiem, skąd tyle zamieszania, to nie jest żaden kryzys"

Przedstawiciele szpitala zaznaczają, że mimo odejścia pracowników z LMR liczba lekarzy na SOR-ze jest cały czas taka sama.

- Teraz nie ma lekarzy dedykowanych na SOR, tylko są lekarze, którzy pracują również na innych oddziałach. To jest sytuacja podobna do tej, która ma miejsce w wakacje, gdy personel przechodzi na urlop - wtedy też lekarze pracują trochę więcej, by zabezpieczyć SOR. Podsumowując, to nie jest tak, że nagle jest jakaś ogromna liczba tych dyżurów. Co więcej, to są lekarze, którzy wcześniej również pracowali na SOR-ze - tłumaczy dyrektor.