Nadchodzi kolejowa konkurencja w regionach. Czy samorządy wojewódzkie są do niej przygotowane?

Zmiany są nieuniknione

Korzyści dla pasażerów i dla samorządów

Konkurencja na rynku kolejowym to korzyści dla pasażerów, którzy mogą liczyć na częstsze połączenia i tańsze bilety. W wielu krajach, które przed nami otworzyły rynki, konkurencja doprowadziła do wzrostu liczby pasażerów. Zyskali pasażerowie, ponieważ spadły ceny biletów, przybyło pociągów, ale na zmianach skorzystają również samorządy - konkurencja to przede wszystkim oszczędności. Tak to działa we wszystkich branżach.