Nie żyje Romuald Szaj, wielki animator kolarstwa i twórca Kolarskich Czwartków. Dzięki niemu Tour de Pologne zawitało do Poznania

Kilkanaście dni temu o Kolarskich Czwartkach rozmawiałem z Piotrem Kurkiem, innym znanym poznańskim amatorem dwóch kółek i jednocześnie przyjacielem Romualda Szaja.

- Kolarskie Czwartki to wyjątkowa impreza w skali kraju. Od wielu lat przyjeżdżają na te kolarskie spotkania ludzie z całej Polski. Czasami jest to 80 osób, ale kiedy indziej ściga się na torze nawet 150 kolarzy i to o różnym stopniu zaawansowanie. Czegoś takiego nie ma żadne inne miasto w Polsce. Kolarskie Czwartki wymyślił Romek Szaj, zresztą jak kilka innych niepowtarzalnych imprez. To on też miał spory udział w namówieniu prezydenta Jacka Jaśkowiaka na sprowadzenie po latach Tour de Pologne do Poznania - mówił Piotr Kurek.