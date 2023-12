"Niebiesko-biała obserwacja": Czy Lech Poznań skorzysta z opcji wykupu? Krystian Palacz zalicza udaną rundę jesienną w Motorze Lublin Maksymilian Dyśko

Krystian Palacz może zaliczyć rundę jesienną do udanych. Jego grę podsumowaliśmy w galerii na podstawie wypowiedzi ekspertów, trenera oraz danych statystycznych ze strony Wyscout i Sofascore.

„Niebiesko-biała obserwacja” ma na celu podsumowanie sytuacji klubowej, a także gry lechitów, którzy zostali wypożyczeni do innych zespołów. Zrobimy jednak pewien wyjątek. Lech Poznań latem postanowił sprzedać Krystiana Palacza do Motoru Lublin, lecz Kolejorz ma prawo do wykupienia 20-letniego, lewego obrońcy. Motor pozyskał go za około 200 tysięcy złotych, natomiast działacze Lecha mogą go wykupić za około 700 tysięcy złotych. Taka opcja przed sezonem wydawała się mało prawdopodobna, między innymi przez ściągnięcie Eliasa Anderssona i włączenie do pierwszego zespołu Michała Gurgula. Obaj jednak nie gwarantują zespołowi odpowiedniej jakości i na chwilę obecną powrót Krystiana Palacza wydaje się możliwy. Wygrał rywalizację na swojej pozycji w Motorze i ma za sobą udaną rundę jesienną w pierwszej lidze. Postanowiliśmy podsumować występy 20-letniego zawodnika, opierając się na wypowiedziach ekspertów, trenera Motoru, a także danych z serwisu WyScout. Niebawem pojawią się podsumowania wypożyczonych zawodników Lecha Poznań: Antoniego Kozubala, Filipa Borowskiego, Krzysztofa Bąkowskiego oraz Jakuba Antczaka.