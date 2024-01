Numery pomocowe dla dzieci i młodzieży. Dzwoniąc tu mogą zgłosić się z problemami i uzyskać bezpłatne wsparcie

112 – Numer alarmowy

To główny i podstawowy numer alarmowy we wszystkich nagłych wypadkach. Pod ten numer należy dzwonić w przypadkach, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka i niezbędna jest interwencja policji, straży pożarnej lub pogotowia. Po zgłoszeniu to operator numeru alarmowego powiadamia odpowiednie służby ratownicze.

W Polsce działają również numery alarmowe do poszczególnych instytucji: