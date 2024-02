Opóźnienia w budowie Teatru Muzycznego w Poznaniu. Właśnie anulowano wybór wykonawcy!

Kolejne opóźnienie budowy Teatru Muzycznego w Poznaniu

Niestety, mimo że nadszedł 2024 rok, budowa wciąż nie ruszyła. Dopiero w maju 2023 r. ogłoszono przetarg na generalnego wykonawcę tej inwestycji. Budżet zamawiającego ustalono na 344,4 mln zł brutto w podstawowym zakresie inwestycji. Liczono wówczas, że generalnego wykonawcę uda się wyłonić do końca 2023 r.

Właśnie anulowano wybór wykonawcy

Jeszcze pod koniec stycznia wszystko wydawało się zmierzać w dobrym kierunku. Podczas spotkania dyrekcji z Komisją Kultury i Nauki rady miasta zakładano, że wybór generalnego wykonawcy nastąpi w I kwartale tego roku. W ostatnich dniach na terenie, na którym powstanie nowa siedziba Teatru Muzycznego trwały prace porządkowe, wycięto m.in. krzewy i drzewa. Według harmonogramu z początku 2024 r. prace ziemne miały rozpocząć się w II kwartale 2024 r., a budowa miała zakończyć się w latem 2027 r. Teraz wiemy już, że będzie to bardzo trudne. 7 lutego anulowano ocenę ofert i wybór generalnego wykonawcy.

29 stycznia firma Dekpol Budownictwo złożyła do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie, w którym przedstawiła szereg zarzutów co do oceny oferty. W związku z tym zamawiający anulował czynności związane z wyborem wykonawcy.