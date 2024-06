Organizatorzy Biegu 10 km Szpot Swarzędz podsumowali jedenastą edycję imprezy. W przyszłym roku chcą wrócić do półmaratonu Radosław Patroniak

Organizatorzy 10 km Szpot Swarzędz na czele z Ireneuszem Szpotem (z lewej) chcą w przyszłym roku doprowadzić do festiwalu biegowego, łączącego dystans 10 km, z biegiem rodzinnym i półmaratonem Robert Woźniak Zobacz galerię (29 zdjęć)

W niedzielę, 2 czerwca Swarzędz stał się areną wielkiego sportowego święta, goszcząc 11. Bieg 10 km Szpot Swarzędz oraz 4. Bieg Rodzinny. Te dwie imprezy przyciągnęły do Swarzędza ponad 3300 uczestników, z czego ponad 1000 wzięło udział w Biegu Rodzinnym. To świadczy o rosnącym zainteresowaniu i zaangażowaniu lokalnej społeczności w promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Nic dziwnego, że organizatorzy myślą, by w przyszłym roku biegowe wyzwania poszerzyć o dobrze już znany w Swarzędzu półmaraton.