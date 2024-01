W trym roku w Poznaniu nie jest organizowany główny Orszak Trzech Króli. W miejsce orszaku miejskiego poszczególne parafie organizują własne. Tak jak chociażby parafia pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi w Poznaniu.

Czytaj także: Trzech Króli w Poznaniu bez miejskiego orszaku. Dlaczego?

– 6 stycznia zapraszamy po raz pierwszy na Orszak Trzech Króli. Spotkamy się o g. 10:30 przy szkole podstawowej (os. Stare Żegrze 1) i za przewodem trzech królów wyruszymy do kościoła, by oddać cześć Świętej Rodzinie. Dla uczestników orszaku mamy przygotowane korony. Zachęcamy by ubrać się tego dnia w kolory jednego z trzech królewskich orszaków: na czerwono, zielono lub niebiesko