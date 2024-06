Oto Pippi Langstrump. Inger Nilsson skończyła 65 lat. Tak dziś wygląda. Mamy zdjęcia! [13.06.2024] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Inger Nilsson to szwedzka aktorka, która zyskała międzynarodową sławę dzięki roli Pippi Langstrump, niezwykłej dziewczynki. Postać Pippi, z charakterystycznymi rudymi włosami i uśmiechem od ucha do ucha, zdobyła serca widzów na całym świecie. Jak teraz wygląda Inger Nilsson, która kilkadziesiąt lat temu wcielała się w rolę Pippi Langstrump? Zapraszamy do naszej galerii, aby się przekonać.