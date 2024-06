Dziś Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. W Polsce umiera z tego powodu 200 osób rocznie. Kto miał problem z narkotykami? Sprawdź

Narkotyki odpowiadają za nawet 200 zgonów rocznie

Co więcej, narkotyki często prowadzą do chorób psychicznych, somatycznych i prób samobójczych, choć oficjalne dane nie przedstawiają pełnego obrazu tej sytuacji.

Temat fentanylu, czyli tzw. narkotyku zombie nie znika. Wciąż nie wiadomo dokładnie, jak lek trafia na czarny rynek w Polsce. Podejrzewa się jednak, że jest to kwestia "lewych" recept. Ministerstwo…

Najczęściej ofiarami są mężczyźni w wieku od 20 do 39 lat, co podkreśla potrzebę skoncentrowania działań prewencyjnych na tej grupie wiekowej.

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

A właściwie Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi to dzień ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1987 roku. Ma on na celu podniesienie świadomości na temat zagrożeń związanych z narkotykami. Obchody tego dnia są okazją do przypomnienia, że problem narkomanii dotyka nie tylko użytkowników, ale również ich rodziny i społeczności. Zmieniająca się dynamika "sceny narkotykowej" i pojawianie się nowych, niebezpiecznych substancji psychoaktywnych wymaga ciągłej uwagi i działań prewencyjnych.