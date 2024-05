Oto tatuaże Smolastego - zaczęło się od klucza wiolinowego. Zobaczcie zdjęcia! [24.05.2024]

- Mój tata jest muzykiem. Powiedział mi, że zawsze mogę robić co chcę, to co kocham. Na przykład nie mam matury... Tata zawsze wciskał mi na siłę winyle starych zespołów: Pink Floyd, Metallica, Iron Maiden. Zdradziłem tacie, że chcę sobie zrobić klucz wiolinowy na ręce. Tata powiedział, że spoko. Mama był trochę przerażona. I tak to się pięknie potoczyło, że od tego tatuażu powstało już potem całe moje ciało - opowiadał Smolasty.