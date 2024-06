Oto Wiktoria Gąsiewska z serialu "Rodzinka.pl" na śmiałych zdjęciach. "Wyglądasz obłędnie!" [24.06.2024]

Kariera filmowa i telewizyjna Wiktorii Gąsiewskiej

Wiktoria Gąsiewska to postać, z którą polscy widzowie mieli szansę dorastać. Już w wieku 6 lat grała w serialu "Na dobre i na złe". Wkrótce pojawiła się w innych produkcjach. "Rodzina zastępcza", "Rodzinka.pl" , "Barwy szczęścia", "Mrok", "Codzienna 2 m. 3", "Komisarz Alex", "Prawo Agaty" - to tylko niektóre z seriali, w których się pojawiła.

Wiktoria Gąsiewska to 24-letnia aktorka i prezenterka telewizyjna. Pomimo młodego wieku osiągnęła już niemałą popularność. Na swoim Instagramie zebrała ponad milion obserwujących. Co ciekawe, dorobiła…

Aktywne życie Wiktorii Gąsiewskiej

Jej obecność w mediach nie ogranicza się do ról aktorskich. Warto podkreślić jej udział w programach rozrywkowych takich jak "Mini szansa", "I love Violetta", "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", "Dance Dance Dance" oraz "The Story of My Life. Historia naszego życia". Wiktoria, obok Krzysztofa Ibisza, prowadzi także teleturniej "Łowcy nagród" w Super Polsacie i pełni funkcję spikera w Polsacie.