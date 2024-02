Pedofil z Konina zatrzymany. Wysyłał nagie zdjęcia, nie tylko swoje. „To było głupie pisanie” Marcin Maliński

33-latek wysyłał podstawionej "12-latce" zdjęcia i filmy o charakterze pornograficznym Marcin Maliński, ECPU Polska

Znani polscy łowcy pedofili dotarli do kolejnej osoby podejrzanej o chęć współżycia z osobą nieletnią. Tym razem to mieszkaniec Konina, który myśląc, że koresponduje z prawdziwą 12-latką, wysyłał zdjęcia swojego przyrodzenia, a także namawiał do spotkania, podczas którego chciał nauczyć ją jak uprawiać seks oralny.