Ruszył proces byłego proboszcza z Kostrzyna. Miał wykorzystywać seksualnie małoletniego

Jednym ze świadków, których sąd zamierza przesłuchać w środę na rozprawie jest m.in. delegat biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży działający przy metropolicie poznańskim ks. kan. dr Benedykt Glinkowski. Przed wejściem na salę rozpraw ks. Glinkowski – nie informując o szczegółach sprawy - powiedział mediom jedynie, że sprawę do prokuratury zgłosił niezwłocznie po tym, jak uzyskał informację o zdarzeniu.

- Takie są zasady; każdy kto otrzyma taką informację jest zobowiązany złożyć doniesienie do prokuratury. Ja dosłownie na drugi dzień po otrzymaniu takiej informacji to zrobiłem. A poza tym, było prowadzone dochodzenie wstępne jeżeli chodzi o kwestie kościelne, co też ja robiłem (…) sprawa została przekazana do Rzymu