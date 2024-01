Grzegorz Wojtera odpowiadał przed sądem za nadużycie uprawnień i wyrządzenie szkody wielkich rozmiarów w majątku gminy. Łącznie przedstawiono mu trzy zarzuty dotyczące umów dzierżawy dwóch działek (pod park wodny Octopus i parking w Biedrusku) oraz budowy filii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie.

Czytaj też: Politechnika Poznańska nie dostanie 200 mln zł na komputer kwantowy, ale nie wszystko stracone. Jest inne wyjście!

We wtorek, 30 stycznia, Sąd Apelacyjny w Poznaniu podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji. Grzegorz Wojtera został prawomocnie uniewinniony.

- Co do zasady sąd w pełni podziela argumentację, jaką przy ocenie dowodów, a także przy analizie prawnej przyjął sąd pierwszej instancji. Jest to analiza prawidłowa, trafna i wyczerpująco umotywowana w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku. Niemniej trzeba zwrócić uwagę na to, że w przekonaniu sądu apelacyjnego oskarżyciel publiczny, wnosząc akt oskarżenia o te 3 inwestycje, które przeprowadził oskarżony