Wójt Suchego Lasu Grzegorz Wojtera czeka na prawomocny wyrok. "Cała ta sprawa została wykreowana przez CBA"

Mecenas Ignaczak wskazała, że po stronie podmiotu prywatnego są kosztu związane m.in. z ubezpieczeniem budynku przez 15 lat, koszty przeglądu technicznego, czy naprawa wszystkich wad.

– W sytuacji, gdyby – tak jak oczekiwała prokuratura – budynek powstał w innym modelu budowy, nie byłby wydzierżawiony od podmiotu prywatnego, a gmina byłaby od razu jego właścicielem, to wszystkie te koszty byłyby po stronie gminy. A zatem to, czego gmina przez te 15 lat nie zapłaci za naprawy budynku, za przeglądy, to są koszty, które gmina jednocześnie zaoszczędzi w swoim budżecie. Nie ma możliwości oceny tych kosztów za cały okres trwania umowy, kiedy jesteśmy w połowie jej trwania