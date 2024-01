Politechnika Poznańska nie dostanie 200 mln zł na komputer kwantowy, ale nie wszystko stracone. Jest inne wyjście!

Ministerstwo chce, aby Politechnika najpierw wydała 120 mln zł

Jego szybkość pozwala w kilka sekund łamać wszystkie wykorzystywane obecnie szyfry. Z drugiej strony zwiększa on nasze bezpieczeństwo w sieci, ponieważ za jego pomocą możemy się bronić przed coraz bardziej skomplikowanymi cyberatakami. Tymczasem pieniądze te zostały wstrzymane decyzją nowego już ministra.

Poseł PiS apeluje o przyznanie dotacji

Wstrzymaniu dotacji sprzeciwia się poznański poseł z Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Skierował on do ministerstwa interpelację, w której pyta o to, czy te pieniądze zostały zablokowane, kiedy zapadnie decyzja o wstrzymaniu pieniędzy, czy pieniądze zostaną odblokowane w pełnej wysokości i dlaczego tak potraktowano ten projekt.