Piękna strona sejmu. Te posłanki otrzymały mandat w Wielkopolsce. Zobacz zdjęcia!

Tegoroczne wybory parlamentarne z pewnością przejdą do historii. Mowa tu zarówno o długich kolejkach do lokali wyborczych w całej Polsce, jak i wyśmienitej frekwencji, która wyniosła niemal 75%, z czego wszyscy możemy być bardzo dumni. Wszystko wskazuje na to, że po ośmiu latach w Polsce zmieni się władza, lecz czas pokaże na jakich zasadach.

Podobnie jak w poprzednich latach, w wyborach do sejmu w Wielkopolsce udział wzięło wiele kobiet. Tym razem mandat poselski otrzymało dziewięć z nich z czterech różnych ugrupowań. W regionalnych okręgach ich wyniki były co najmniej bardzo dobre, co z pewnością cieszy samych wyborców.

By poznać posłanki z naszego regionu, zapraszamy do zapoznania się z naszą specjalnie przygotowaną galerią. Zapraszamy do jej obejrzenia!