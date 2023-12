Pijany 43-letni mieszkaniec gminy Żerków odjechał samochodem znajomego. Żartowniś usłyszał zarzuty

Jak informują policjanci z Jarocina, 26 grudnia funkcjonariusze przyjęli zgłoszenie o zaborze pojazdu przez mieszkańca Żerkowa, na szkodę jego znajomego.

- Jak się okazało, mężczyźni spotkali się przypadkowo na jednej ze stacji paliw. Gdy właściciel samochodu przebywał we wnętrzu budynku, 43-latek wyszedł na zewnątrz i wsiadł do zaparkowanego w pobliżu auta znajomego, po czym odjechał z miejsca. Jak się okazało, podróż długa nie była. Mężczyzna podczas jazdy uderzył kołem w krawężnik powodując jego uszkodzenie. Ponieważ samochód nie nadawał się do dalszej jazdy, został porzucony na drodze