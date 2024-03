Pijany i agresywny 39-latek zaatakował funkcjonariusza straży granicznej na lotnisku Ławica w Poznaniu

Dziwnie zachowującego się mężczyznę zauważyli w sobotę, 2 marca funkcjonariusze straży granicznej na lotnisku Ławica w Poznaniu.

Czytaj też: Włamywacz recydywista zatrzymany w Poznaniu. Z piwnicy ukradł antyki warte ponad 60 tysięcy złotych

- Funkcjonariusze podeszli do mężczyzny i szybko zorientowali się, że mogą mieć do czynienia z osobą nietrzeźwą. 39-letni Polak zachowywał się głośno i napastliwie. Z uwagi na możliwość zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na lotnisku, mężczyznę przeprowadzono do pomieszczeń służbowych straży granicznej