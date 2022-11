„Piłkarskie Orły”: Filip Szymczak znów to zrobił. Trener Lecha Poznań John den Brom nie krył radości

Vladislavs Gutkovskis zgromadził 8 punktów, lecz nie jest to najlepszy wynik, jaki został uzyskany w skali miesiąca. Na razie nikomu jeszcze nie udało się pobić wyczynu Mikaela Ishaka, który we wrześniu golami w ekstraklasie i europejskich pucharach uzyskał w naszym rankingu 11,5 punktu.

Cztery gole Vladislavsa Gutkovskisa strzelone w meczu z Wisłą Płock wciąż zapewniają piłkarzowi Rakowa Częstochowa prowadzenie w listopadowym zestawieniu „Piłkarskich Orłów” w skali ogólnopolskiej. I raczej nikt już go nie wyprzedzi.

- Cieszę się, że znowu udało mi się strzelić gola. To też są na pewno fajne momenty, bo dają nam po raz kolejny trzy punkty. Twardo stąpam po ziemi, teraz jest czas na regenerację, odpoczynek. Mam nadzieję, że będę dobrze przygotowany do następnej rundy - stwierdził w rozmowie z klubowymi mediami.

- Znowu to zrobiłeś przyjacielu - mówił Holender, ściskając Szymczaka po meczu z Jagiellonią, co mogliśmy zobaczyć w materiale przedstawiającym kulisy tego pojedynku na oficjalnej stronie Kolejorza.

Warto jeszcze wrócić do gola Szymczaka. 20-letni napastnik stał się ostatnio ważnym jokerem w talii trenera Johna van den Broma.

Zobacz też: Golkiper Lecha Poznań notuje świetny sezon. Czy najlepszy w karierze? Bednarek: "Przez całą karierę muszę walczyć z przeciwnościami losu"

Szymczak podobnie jak Ishak rozpocznie urlop dopiero po obowiązkach związanych z reprezentacjami. Szwedzi grają towarzyskie mecze z Meksykiem i Algierią, kadra U-21 do której zostało powołanych 4 piłkarzy Lecha (oprócz Szymczaka są to Bąkowski, Pignot i Marchwiński) zmierzy się z Chorwacją i Turcją.

„Piłkarskie Orły” to ranking, jakiego w polskiej piłce jeszcze nie było. Dzięki nim poznamy odpowiedź na nurtujące wszystkich kibiców pytanie - kto jest najlepszym strzelcem nie tylko w swojej lidze, ale w skali całego kraju. Pod lupę bierzemy rozgrywki od Ekstraklasy do III ligi, a gole na poszczególnych szczeblach rozgrywek mnożone są przed odpowiedni współczynnik, co zapewnia obiektywną ocenę dorobku piłkarzy.