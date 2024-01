Piłkarz Warty Poznań związał się z klubem umową. "Kolejne wyzwania przed nami, stworzyliśmy w Warcie świetną historię i piszmy ją dalej"

– Bardzo się cieszę, że zostaję na kolejny rok z Wartą Poznań. Muszę podkreślić, że duża jest też w tym zasługa klubu, który bardzo mocno chciał, żebym reprezentował barwy „Zielonych” także w nowym sezonie. Kolejne wyzwania przed nami, stworzyliśmy w Warcie świetną historię i piszmy ją dalej. Duży wpływ na moją decyzję miała drużyna, którą tworzymy i wszystkie osoby, które są w sekcji. Przed nami kolejny sezon, który na pewno nie będzie łatwy, ale szykuje się kilka nowych transferów, więc to dowód na to, że projekt amp futbolu w Warcie Poznań się rozwija, a ja nadal chcę w nim być i pokonywać kolejne szczeble. Moim marzeniem jest zagranie w Lidze Mistrzów i wysłuchanie na boisku hymnu tych rozgrywek. Miałem różne propozycje, ale staram się nigdy nie wybierać drogi na skróty. Miałem już w karierze kilka dowodów na to, że to dobre podejście. Mam na myśli grę w reprezentacji Polski czy nagrodę Puskasa od FIFA. Teraz mam zamiar zagrać w Lidze Mistrzów z Wartą Poznań. Będzie to ciężkie zadanie, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Wierzę, że kiedyś to nastąpi i będę z tego powodu bardzo szczęśliwy