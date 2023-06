Piłkarze Lecha Poznań w reprezentacjach. Kto wypadł najlepiej? Jeden gra na Euro!

Afonso Sousa to jedyny piłkarz Lecha Poznań, który ma jeszcze reprezentacyjne obowiązki. Pozostali kadrowicze mogą cieszyć się już z zasłużonych urlopów. Choć podopieczni van den Broma dopiero w poniedziałek, najpóźniej w ekstraklasie, rozpoczynają treningi, reprezentanci swoich krajów będą mieli jeszcze kilka dni wolnego. Do treningów wrócą 3 lipca, a więc w dniu kiedy rozpocznie się zgrupowanie Lecha Poznań we Wronkach.

Zobacz, kto z lechitów reprezentował swój kraj w meczach towarzyskich i eliminacyjnych: